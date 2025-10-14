Castel d'Azzano i vicini dei fratelli Ramponi | Comune offrì una casa ma rifiutarono volevano solo il casolare
I vicini di casa dei fratelli Ramponi hanno raccontato a Fanpage.it le ultime settimane dei tre nell'abitazione di Castel d'Azzano (Verona) esplosa durante la notte. Nella deflagrazione sono morti 3 carabinieri e sono rimaste ferite circa 15 persone. "Vivevano in casa senza corrente e riscaldamenti, il Comune aveva proposto loro un alloggio ma volevano continuare a stare in quell'abitazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In seguito alla tragedia di Castel d'Azzano (Verona), ho firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti in servizio, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà.
Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri
Castel d'Azzano, i vicini dei fratelli Ramponi: "Comune offrì una casa ma rifiutarono, volevano solo il casolare"
Esplosione Castel D'Azzano, i vicini: "Ramponi erano problematici, la situazione era conosciuta"
Castel d'Azzano (Verona), i vicini: "Vivevano isolati, lavoravano solo di notte"