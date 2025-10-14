Castel d'Azzano i vicini dei fratelli Ramponi | Comune offrì una casa ma rifiutarono volevano solo il casolare

I vicini di casa dei fratelli Ramponi hanno raccontato a Fanpage.it le ultime settimane dei tre nell'abitazione di Castel d'Azzano (Verona) esplosa durante la notte. Nella deflagrazione sono morti 3 carabinieri e sono rimaste ferite circa 15 persone. "Vivevano in casa senza corrente e riscaldamenti, il Comune aveva proposto loro un alloggio ma volevano continuare a stare in quell'abitazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it