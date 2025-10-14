Castel d' Azzano i carabinieri feriti alla caserma Pastrengo

Alcuni dei carabinieri feriti nell’esplosione di martedì mattina in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona sono arrivati alla caserma Pastrengo. Nella deflagrazione tre militari sono morti mentre altri 13 sono rimasti feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

