Castel d' Azzano i carabinieri feriti alla caserma Pastrengo
Alcuni dei carabinieri feriti nell’esplosione di martedì mattina in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona sono arrivati alla caserma Pastrengo. Nella deflagrazione tre militari sono morti mentre altri 13 sono rimasti feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In seguito alla tragedia di Castel d’Azzano (Verona), ho firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei Carabinieri caduti in servizio, Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Su t - facebook.com Vai su Facebook
Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri - X Vai su X
Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 17 feriti tra le forze dell'ordine - Fermati i tre fratelli che già in precedenza avevano minacciato di provocare una tragedia, facendo saltare in aria il casolare. Riporta tg.la7.it
Castel d’Azzano, il comandante dei Carabinieri Luongo: “Mai così tante perdite da Nassiriya” - Dobbiamo prima di tutto pensare ai familiari di questi tre carabinieri che stanno vivendo il dolore di ... Scrive lapresse.it
Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. ansa.it scrive