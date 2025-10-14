Castel D’Azzano esploso un casolare | morti 3 carabinieri e fermati 3 fratelli
Tragedia a Castel D’Azzano, provincia di Verona, dove l’esplosione di un casolare ha causato la morte di tre carabinieri. Fermati Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori con problemi finanziari, accusati di aver ucciso i tre agenti e di aver causato l’esplosione. ESPLOSO UN CASOLARE – Il dramma a Castel D’Azzano è avvenuto nella notte, dove . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Profondo cordoglio per la morte dei carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà nell’esplosione di Castel d'Azzano. “Sconcerto e profondo dolore” del Presidente Mattarella. Decretati funerali di Stato e lutto nazionale. - facebook.com Vai su Facebook
Castel d’Azzano, i vicini dei fratelli Ramponi: “Comune offrì una casa ma rifiutarono, volevano solo il casolare” Vai su X
Le immagini del casolare esploso a Castel D'Azzano (Verona): in pochi attimi si è sbriciolato tutto - Le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione ... Si legge su today.it
Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. Secondo iltempo.it
Castel d’Azzano, trappola mortale nel casolare: chi erano i tre carabinieri uccisi dall’esplosione - Il casolare, un edificio rurale di due piani, era occupato da tre fratelli già noti alle ... Riporta msn.com