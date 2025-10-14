Castel D’Azzano esplosione durante uno sgombero | muoiono 3 carabinieri
Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’ esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno c’erano tre persone, quando c’è stata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. La casa satura di gas. Secondo fonti vicine agli inquirenti la casa era satura di gas e l’esplosione è stata innescata all’apertura della porta d’ingresso che ha investito le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che stavano facendo irruzione. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare durante un’operazione di sgombero. Una donna avrebbe innescato l’ - X Vai su X
Un 47enne di Castel d’Azzano ieri sera ha perso l’orientamento lungo il sentiero di Madonna della Corona. I soccorsi lo hanno recuperato e accompagnato a Brentino Belluno. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, lo scoppio all'apertura della porta, l'irruzione e il crollo. La ricostruzione - Lo sgombero nel casolare di Castel d'Azzano (Verona) dove nella notte è avvenuta l'esplosione che ha ucciso tre carabinieri e ferito 13 persone tra i rappresentanti delle ... Si legge su leggo.it
Esplosione a Castel D’Azzano: crolla un casolare, tre carabinieri morti e numerosi feriti - Castel D’Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: tre carabinieri muoiono e tredici tra militari e agenti rimangono feriti. notizie.it scrive
Esplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, la bombola attivata dall'interno, l'irruzione e il crollo. La ricostruzione - Lo sgombero programmato da tempo, le minacce di far saltare il casolare in aria, il gas all'interno dell'abitazione. Si legge su msn.com