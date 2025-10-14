Castel d’Azzano esplosione durante uno sgombero | morti tre carabinieri

Tre carabinieri sono morti e 13 persone in tutto sono rimaste ferite nell’esplosione di un casolare avvenuta durante un’operazione di sgombero a Castel d’Azzano, provincia di Verona (video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Castel d’Azzano, esplosione durante uno sgombero: morti tre carabinieri

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abi

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: i resti del casolare distrutto a Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è

Tragedia a Castel d'Azzano: esplosione durante uno sgombero, muoiono tre carabinieri - Feriti 13 tra agenti e militari, arrestati due occupanti: una terza persona è in fuga.

Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un'esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese.