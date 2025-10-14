Castel d’Azzano esplosione durante uno sgombero | morti tre carabinieri

Panorama.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre carabinieri sono morti e 13 persone in tutto sono rimaste ferite nell’esplosione di un casolare avvenuta durante un’operazione di sgombero a Castel d’Azzano, provincia di Verona (video Ansa). 🔗 Leggi su Panorama.it

