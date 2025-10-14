Castel d’Azzano esplosione durante sgombero | chi sono i carabinieri morti

Erano in servizio a Padova e a Mestre i tre carabinieri morti oggi a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, nell’esplosione di un casolare avvenuta durante uno sgombero. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, Comandante della Sos del 4° battaglione Veneto; il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, anche lui 56enne, e il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni: questi ultimi due erano operatori API del NORM della Cp. di Padova. A sinistra Valerio Daprà, a destra Davide Bernardello Marco Piffari Feriti altri 11 carabinieri, quattro poliziotti e sette vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Castel d’Azzano, esplosione durante sgombero: chi sono i carabinieri morti

Contenuti che potrebbero interessarti

A Castel d'Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. I resti della palazzina distrutta nel veronese: soccorritori al lavoro tra macerie e fumo. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si - X Vai su X

Dei tre fratelli che hanno causato l'esplosione a Castel D'Azzano «uno è scappato, la donna è in ospedale con ustioni, e anche l'altro fratello è ricoverato. Penso che li arresteremo», ha riferito il procuratore - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Da tg.la7.it

Esplosione durante lo sgombero, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Lo riporta ilgazzettino.it

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. Lo riporta ilrestodelcarlino.it