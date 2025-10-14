Castel D' Azzano esplosione durante lo sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri 15 feriti Arrestati tre fratelli | La dinamica

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Arrestati tre fratelli per omicidio premeditato: si sta valutando la strage. Meloni: «Profondo dolore». Piantedosi: «Un bilancio terribile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri, 15 feriti. Arrestati tre fratelli | La dinamica

