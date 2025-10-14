Castel D' Azzano esplosione durante lo sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri 13 feriti Fermati tre fratelli | La dinamica

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Meloni: «Profondo dolore». Piantedosi: «Un bilancio terribile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri, 13 feriti. Fermati tre fratelli | La dinamica

News recenti che potrebbero piacerti

In diretta da Castel D'azzano: le immagini in diretta del casolare esploso questa notte durante uno sgombero #Mattino5 #verona - X Vai su X

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in via San Martino, nella notte. Notizia in aggiornamento - facebook.com Vai su Facebook

La dinamica dell’esplosione a Castel D’Azzano. Piantedosi: “Probabile sia stata attivata una bombola di gas” - Il procuratore capo: "Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov”. Lo riporta quotidiano.net

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Da tg.la7.it

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: i resti del casolare distrutto a Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Segnala ilgazzettino.it