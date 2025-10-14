Castel D' Azzano esplosione durante lo sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri 13 feriti Fermati due fratelli | La dinamica
Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Fermati un uomo e una donna. Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare durante un’operazione di sgombero. Una donna avrebbe innescato l’ - X Vai su X
Un 47enne di Castel d’Azzano ieri sera ha perso l’orientamento lungo il sentiero di Madonna della Corona. I soccorsi lo hanno recuperato e accompagnato a Brentino Belluno. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, le minacce, l'irruzione, il crollo. La ricostruzione - Lo sgombero programmato da tempo, le minacce di far saltare il casolare in aria, il gas all'interno dell'abitazione. Segnala msn.com
Castel d’Azzano, sgombero si trasforma in carneficina, morti tre Carabinieri - Tre carabinieri sono morti in un’esplosione a Castel d’Azzano: un’operazione di sgombero si è trasformata in una tragedia ... Come scrive veronaoggi.it
Castel D’Azzano, esplosione durante uno sgombero: muoiono 3 carabinieri - Un'esplosione in un casolare a Castel D'Azzano in provincia di Verona ha provocato la morte di tre carabinieri ... open.online scrive