Castel D' Azzano esplosione durante lo sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri 13 feriti Fermati due fratelli | La dinamica

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Fermati un uomo e una donna. Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

