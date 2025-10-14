Castel D' Azzano esplosione durante lo sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri 13 feriti Arrestati tre fratelli | La dinamica

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Arrestati tre fratelli per omicidio premeditato: si sta valutando la strage. Meloni: «Profondo dolore». Piantedosi: «Un bilancio terribile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri, 13 feriti. Arrestati tre fratelli | La dinamica

Contenuti che potrebbero interessarti

A Castel d'Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. I resti della palazzina distrutta nel veronese: soccorritori al lavoro tra macerie e fumo. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si - X Vai su X

Dei tre fratelli che hanno causato l'esplosione a Castel D'Azzano «uno è scappato, la donna è in ospedale con ustioni, e anche l'altro fratello è ricoverato. Penso che li arresteremo», ha riferito il procuratore - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Secondo tg.la7.it

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: i resti del casolare distrutto a Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Come scrive ilgazzettino.it

La dinamica dell’esplosione a Castel D’Azzano. Piantedosi: “Probabile sia stata attivata una bombola di gas” - Il procuratore capo: "Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov”. quotidiano.net scrive