Castel D’Azzano esplosione con tre carabinieri morti | chi sono gli arrestati
A Castel D’Azzano, dopo l’esplosione che questa mattina è costata la vita a tre carabinieri, sono state immediatamente fermate due persone – un uomo e una donna – dagli stessi colleghi delle vittime. Anche i due fermati sono stati soccorsi e presentavano delle ustioni. I due sono fratello e sorella, Dino Ramponi, 63 anni e Maria Luisa Ramponi, 59 anni. Un terzo fratello si era allontanato dal casolare subito dopo la deflagrazione ed è stato fermato dopo una breve ricerca da parte dei militari. Si tratta di Franco Ramponi, 65 anni. L’uomo è stato rintracciato da militari in una campagna di sua proprietà. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano (Verona). Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazi - facebook.com Vai su Facebook
A Castel d'Azzano tre fratelli fanno esplodere la casa durante lo sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. I resti della palazzina distrutta nel veronese: soccorritori al lavoro tra macerie e fumo. A innescare la miccia sarebbe stata la donna, mentre i due fratelli si - X Vai su X
Castel d’Azzano, esplosione durante sgombero: chi sono i carabinieri morti - Erano in servizio a Padova e a Mestre i tre carabinieri morti oggi a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, nell'esplosione di un casolare ... lapresse.it scrive
Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Come scrive tg.la7.it
Tragica esplosione a Castel d'Azzano: cos'è successo e chi sono i tre Carabinieri rimasti uccisi - Tragedia a Castel D’Azzano: tre Carabinieri morti e 13 feriti nell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero. nordest24.it scrive