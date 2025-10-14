Castel D’Azzano esplode casolare durante sgombero | soccorsi al lavoro tra le macerie
(LaPresse) A Castel D’Azzano (Verona), un’esplosione in un casolare ha causato la morte di tre carabinieri: il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Altri 15 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. L’esplosione è avvenuta durante un’operazione di sgombero: l’abitazione era occupata da tre persone. Due persone – un uomo e una donna, due fratelli 60enni – sono state fermate dagli uomini dell’Arma e soccorse. Il terzo fratello fuggito è stato fermato in mattinata. Il procuratore ha chiarito che tutti e tre sono stati arrestati per omicidio premeditato e che si sta valutando la strage. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Esplosione a Castel D’Azzano: tre carabinieri morti, 13 feriti durante lo sgombero di un casolare - Lo sgombero era stato programmato dopo vari tentativi falliti di far uscire i tre fratelli, tutti sulla sessantina, che avevano minacciato di farsi esplodere. Da giornaledipuglia.com