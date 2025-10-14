Castel d' Azzano Domenico Martella il carabiniere sopravvissuto | Ho visto solo un lampo poi il buio e le urla

Leggo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ricordo che ero sulla scalinata con lo scudo alto, poi in meno di un secondo un?esplosione. Le macerie mi hanno travolto, e dopo solo buio e urla». A raccontare quei drammatici. 🔗 Leggi su Leggo.it

castel d azzano domenico martella il carabiniere sopravvissuto ho visto solo un lampo poi il buio e le urla

© Leggo.it - Castel d'Azzano, Domenico Martella, il carabiniere sopravvissuto: «Ho visto solo un lampo, poi il buio e le urla»

Argomenti simili trattati di recente

castel d azzano domenicoCastel d'Azzano, Domenico Martella, il carabiniere sopravvissuto: «Ho visto solo un lampo, poi il buio e le urla» - «Ricordo che ero sulla scalinata con lo scudo alto, poi in meno di un secondo un’esplosione. leggo.it scrive

castel d azzano domenicoEsplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - La casa era satura di gas e lo scoppio è stato innescato all'apertura della porta d'ingresso. Scrive quotidiano.net

castel d azzano domenicoTre carabinieri morti nell’esplosione, tra i feriti anche un abruzzese: cordoglio di Marsilio - Castel d’Azzano, provincia di Verona, è stata teatro di una tragedia che ha colpito l’Arma dei Carabinieri. veratv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Castel D Azzano Domenico