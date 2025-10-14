Castel d' Azzano Domenico Martella il carabiniere sopravvissuto all' esplosione | Ho visto solo un lampo poi il buio e le urla

«Ricordo che ero sulla scalinata con lo scudo alto, poi in meno di un secondo un?esplosione. Le macerie mi hanno travolto, e dopo solo buio e urla». A raccontare quei drammatici. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Castel d'Azzano, Domenico Martella, il carabiniere sopravvissuto all'esplosione: «Ho visto solo un lampo, poi il buio e le urla»

