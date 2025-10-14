Castel d’Azzano Crosetto | Una follia totale un giorno di lutto per il Paese e l’Arma dei Carabinieri
“Una follia totale. Un giorno di tristezza, un giorno di lutto per le forze armate, per la difesa, per l’Arma dei Carabinieri ma per tutto il paese perché quando muoiono dei servitori del paese mentre svolgono il loro dovere ci inchiniamo di fronte alla drammaticità dei fatti e possiamo soltanto dire alle loro famiglie che come sempre accade non ci saremo”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Verona dove ha visitato alcuni dei carabinieri feriti nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano nella quale tre militari hanno perso la vita. “Io dico sempre che le forze armate sono una famiglia e quindi è come perdere un pezzo di questa famiglia”, ha aggiunto Crosetto Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
