Castel d' Azzano Crosetto | Questi sono i carabinieri ricordiamocelo

“Questo pomeriggio ho reso omaggio ai tre militari Caduti con un momento di raccoglimento e preghiera nella sala mortuaria dell’ospedale di Borgo Roma": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha scritto in un post su X riferendosi ai carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, morti durante un'operazione di sgombero in un casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese. Gli occupanti, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, hanno provocato un'esplosione che si è rivelata letale per tre militari. Feriti invece undici carabinieri e quattro poliziotti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

