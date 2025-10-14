Castel d' Azzano Crosetto | Questi sono i carabinieri ricordiamocelo
“Questo pomeriggio ho reso omaggio ai tre militari Caduti con un momento di raccoglimento e preghiera nella sala mortuaria dell’ospedale di Borgo Roma": il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha scritto in un post su X riferendosi ai carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, morti durante un'operazione di sgombero in un casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese. Gli occupanti, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari, hanno provocato un'esplosione che si è rivelata letale per tre militari. Feriti invece undici carabinieri e quattro poliziotti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
La strage di Castel d’Azzano parla di un paese arcaico che non vogliamo sapere. È come se ci fosse un confine tra l’Italia avanzata delle città e un’Italia secolare e ammalorata, impoverita se non povera da sempre e per sempre. Di @Maurizio_Crippa - X Vai su X
Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, dove a seguito di un’esplosione, avvenuta in un casolare sottoposto ad un intervento di sgombero, sono morti 3 carabinieri. Stando a quanto emerso, carabinieri e poliziotti erano intervenuti sul posto per sg - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Crosetto: «Immenso dolore» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da ilmattino.it
Castel d'Azzano, Crosetto: "Una follia totale, un giorno di lutto per tutto il Paese" - Un giorno di tristezza, un giorno di lutto per le forze armate, per la difesa, per l'arma dei carabinieri ma per ... Scrive msn.com
Il Ministro Guido Crosetto dai carabinieri feriti nell'esplosione a Castel d’Azzano - Il Ministro Guido Crosetto ha fatto visita ai militari feriti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano dove hanno perso la vita tre carabinieri. Si legge su youmedia.fanpage.it