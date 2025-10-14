Castel D' Azzano colonnello Cc | Gesto folle militari colpiti mentre salivano le scale

Il comandante provinciale dei carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, ha ricostruito quanto accaduto nell’ esplosione del casolare a Castel d’Azzano dove sono morti tre carabinieri e altre 17 persone sono rimaste ferite: “La deflagrazione ha travolto i nostri militari in pieno mentre stavano salendo le scale. L’esplosione della bombola, causata dalla donna, è stata determinata da una molotov o comunque da una fonte incendiaria.” Papagno ha definito l’azione “un gesto assolutamente folle ”, spiegando che “la deflagrazione è stata causata dalla donna che, con un accendino, ha dato fuoco alla bombola di gas quando ha capito che stavamo entrando. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Castel D'Azzano, colonnello Cc: "Gesto folle, militari colpiti mentre salivano le scale"

Approfondisci con queste news

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri - X Vai su X

Parla un testimone della strage di Castel d'Azzano - facebook.com Vai su Facebook

Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha acceso la bombola con un accendino». La casa crollata e i tre morti - I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima ... leggo.it scrive

Castel D'Azzano, colonnello Cc: "Gesto folle, militari colpiti mentre salivano le scale" - (LaPresse) Il comandante provinciale dei Carabinieri di Verona, colonnello Claudio Papagno, ha ricostruito quanto accaduto nell’esplosione ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cosa è successo a Castel D'Azzano: i tre fratelli agricoltori, la crisi familiare, lo sfratto, la perquisizione, le molotov, l’esplosione e i tre carabinieri morti - Il disastro alle 3 della notte tra lunedì e martedì 14 ottobre in provincia di Verona. Da msn.com