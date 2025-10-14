Castel d' Azzano chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l' esplosione

Chi sono i fratelli Ramponi fermati per l'esplosione nel casolare a Castel d'Azzano in cui sono morti tre carabinieri: il racconto di un vicino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Castel d'Azzano, chi sono i tre fratelli Ramponi fermati dopo aver provocato l'esplosione

Franco Ramponi, Dino e Maria Luisa: chi sono i tre fratelli fermati per l'esplosione a Castel d'Azzano. «Lui aveva già minacciato di darsi fuoco». I due precedenti un anno fa - Sono tre fratelli, già noti per due episodi con la stessa dinamica - ilmessaggero.it scrive