Castel D’Azzano chi sono i fratelli Ramponi arrestati per l’esplosione del casolare

A Castel D’Azzano, dopo l’esplosione che questa mattina è costata la vita a tre carabinieri, sono state immediatamente fermate due persone – un uomo e una donna – dagli stessi colleghi delle vittime. Anche i due fermati sono stati soccorsi e presentavano delle ustioni. I due sono fratello e sorella, Dino Ramponi, 63 anni e Maria Luisa Ramponi, 59 anni. Un terzo fratello si era allontanato dal casolare subito dopo la deflagrazione ed è stato fermato dopo una breve ricerca da parte dei militari. Si tratta di Franco Ramponi, 65 anni. L’uomo è stato rintracciato da militari in una campagna di sua proprietà. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Castel D’Azzano, chi sono i fratelli Ramponi arrestati per l’esplosione del casolare

