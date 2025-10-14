Castagne nel Lazio ecco dove è consentito raccoglierle liberamente vicino Roma

L’ autunno è la stagione giusta per andare a raccogliere castagne, uno dei frutti simbolo di questi mesi. Anche se non si è dei grandi amanti di castagne può comunque essere l’occasione giusta per una gita lontano dal caos cittadino. Magari in compagnia di amici o con i propri figli se si vuole optare per un’uscita in famiglia. Per chi si trova nel Lazio ecco le zone migliori dove avventurarsi. LEGGI ANCHE: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti per ammirare i colori delle foglie autunnali >> Dove raccogliere castagne vicino Roma. Si potrebbe iniziare con un giretto sui Monti Lepini. Tra questi monti ci sono diversi sentieri dove incontrare ricci di castagne pronti per essere raccolti. 🔗 Leggi su Funweek.it

