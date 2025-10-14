Castagne e sorrisi in piazza | a Gazzola una domenica tra gusto e allegria

Domenica 26 ottobre dalle ore 12 in piazza del Comune a Gazzola una giornata autunnale tra castagne, buona cucina e divertimento per tutti.Polenta con sugo o zola, panini con salamella, vino e dolci - anche da asporto.Il programma- ore 15: spettacolo teatrale "Un viaggio. da favola!" in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

