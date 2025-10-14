Castagnata del Soccorso Bellanese | piatti gustosi e solidarietà in piazza

Castagnata benefica a sostegno del Soccorso Bellanese, associazione legata ad Anpas e impegnata sul territorio. L'appuntamento è in programma per sabato 18 e domenica 19 ottobre in piazza Tommaso Grossi a Bellano. I volontari cucineranno per il pubblico castagne, polenta, salsicce, cassœla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

