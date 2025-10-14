Castagnata alla Big Bench di Rossiglione tra panorami e colori d' autunno

Pro Loco Rossiglione e Comune di Rossiglione organizzano la Castagnata alla Big Bench di Rossiglione, domenica 19 ottobre alle ore 14:30.Un pomeriggio d’autunno tra natura, panorami e profumo di castagne, una giornata di festa per grandi e piccini, immersi nei colori del bosco e nella magia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it