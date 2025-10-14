Cassonetti incendiati sassi contro autobus e associazioni | tre i minori denunciati per atti vandalici

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale a tre il bilancio dei minori denunciati per atti vandalici dalla Polizia Locale di Foggia. L'ultimo in ordine di tempo - come anticipato su queste colonne - è il 14enne deferito all’Autorità Giudiziaria per il grave episodio del 4 ottobre in piazza Goppingen, dove un pullman di Ferrovie del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

