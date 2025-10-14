Cassino incidente su via Alfieri | un' auto si ribalta
Attimi di paura a Cassino (Frosinone), dove si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Alfieri e via Bellini, in piena zona urbana.Coinvolti nel sinistro una Jeep Renegade e una Renault: l’impatto, molto violento, ha causato il ribaltamento della Jeep, finita su un fianco dopo lo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
