Cassa Lombarda presenta il piano industriale 2026-2028 e la nuova immagine
Cassa Lombarda ha definito il Piano Industriale per il triennio 2026–2028 per rafforzare il proprio posizionamento nel settore del private banking e affrontare con nuovo slancio le attuali sfide del mercato, confermando l’impegno della Banca nel creare valore per tutti gli stakeholder. Partendo da una rivitalizzata corporate identity, ispirata all’evoluzione che l’Istituto sta imprimendo alle proprie dinamiche, il piano strategico delinea un percorso di crescita sostenibile, tra rafforzamento della base clienti e incremento della redditività, e identifica significativi target, sviluppati sulla base di un’attenta analisi delle potenzialità della Banca e del contesto competitivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
