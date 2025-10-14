Cassa Lombarda presenta il piano industriale 2026-2028 e la nuova immagine

Bergamonews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassa Lombarda ha definito il Piano Industriale per il triennio 20262028 per rafforzare il proprio posizionamento nel settore del private banking e affrontare con nuovo slancio le attuali sfide del mercato, confermando l’impegno della Banca nel creare valore per tutti gli stakeholder. Partendo da una rivitalizzata corporate identity, ispirata all’evoluzione che l’Istituto sta imprimendo alle proprie dinamiche, il piano strategico delinea un percorso di crescita sostenibile, tra rafforzamento della base clienti e incremento della redditività, e identifica significativi target, sviluppati sulla base di un’attenta analisi delle potenzialità della Banca e del contesto competitivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

cassa lombarda presenta il piano industriale 2026 2028 e la nuova immagine

© Bergamonews.it - Cassa Lombarda presenta il piano industriale 2026-2028 e la nuova immagine

Argomenti simili trattati di recente

cassa lombarda presenta pianoLa Regione presenta a Sant'Agata il piano di mitigazione del rischio idraulico. Ultimati lavori per 6,1 milioni - La regione presenta a Sant'Agata il piano di mitigazione del rischio idraulico lungo il fiume. ravennaedintorni.it scrive

cassa lombarda presenta pianoSanterno, cassa di laminazione e rafforzamento degli argini contro il rischio allagamenti: ecco il piano - Presentata a Sant’Agata in un’assemblea pubblica la strategia regionale: già ultimati cantieri per 6,1 milioni di euro. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cassa Lombarda Presenta Piano