Casolare Veronesevicesindaco | sapevamo

8.49 I tre fratelli proprietari del casolare saltato in aria e crollato nel Veronese "non volevano abbandonare la casa ma c'era un ordine del giudice di eseguire lo sgombero, quindi Cc e PSA hanno dato esecuzione". Così a Rainews24 il vicesindaco di Castel d'Azzano, Panuccio. "In Comune si conosceva la situazione e eravamo pronti ad accoglierli provvisoriamente". "Non erano soggetti fragili" si tratta "di agricoltori, purtroppo sembra coinvolti in fatti criminosi e che hanno dovuto subire un'esecuzione forzata di recupero crediti sulla casa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it