Casolare esploso nel Veronese morto un carabiniere in servizio a Mestre

Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, comandante della Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, entrambi in servizio a Padova, sono i tre carabinieri che hanno perso la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Chi sono i tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare nel veronese, il ministro Piantedosi: «Un bilancio terribile, molto doloroso, drammatico» - I militari e la polizia erano intervenuti per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone. Lo riporta vanityfair.it

Esplosione nel Veronese: 15 i feriti, nessuno in pericolo vita