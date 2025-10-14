Casolare esploso morto carabiniere in servizio a Mestre Il procuratore | Cercavano anche molotov

Il luogotenente carica speciale Marco Piffari, comandante della Squadra operativa supporto del Battaglione mobile di Mestre, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, entrambi in servizio a Padova, sono i tre carabinieri che hanno perso la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it