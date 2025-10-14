Caso Ramy respinto l' incidente probatorio sulla dinamica chiesto dai pm

È stata respinta la richiesta di una perizia cinematica in incidente probatorio sul caso Ramy Elgaml, morto durante un inseguimento con i carabinieri lo scorso 24 novembre. Lo ha deciso la gip del tribunale di Milano Maria Idria Gurgo di Castelmenardo nella mattinata di martedì 14 ottobre.La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

