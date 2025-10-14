Caso mensa ancora tensione a Taurisano e si dimette l’assessora Carolì
TAURISANO – Il caso “La Fenice” continua a tenere banco in queste ore: le vicende, che hanno portato l’azienda nel mirino di un’inchiesta della guardia di finanza per la presunta frode nelle forniture di olio, utilizzato per la refezione scolastica e nelle Rsa di alcuni centri del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
