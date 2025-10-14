Caso Incoronata Boccia Carotenuto M5s | Smentita dal sangue dei palestinesi Rai in silenzio? La pensa come lei

Dario Carotenuto, membro della commissione di Vigilanza Rai per il Movimento 5 Stelle, commenta a Fanpage le parole della capo ufficio stampa Rai che negano le azioni di Israele a Gaza: "Vedo una manipolazione della realtà costante. Abbiamo chiesto l'intervento del ministro Urso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

