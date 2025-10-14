Caso Gasparri FI | Scarpinato poteva combattere la mafia ecco cosa non torna
"Nessuno vuole impedire a Scarpinato di combattere la mafia". A dirlo Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Senato. "Va anche detto - ribadisce - che è stato 30 anni alla guida della Procura di Palermo. Poteva sgominare tutti. Chi gli ha impedito di farlo? Dopodiché ricordo dei fatti, come l'interrogazione dell'allora onorevole Mancuso che riguardava Scarpinato, il quale risultava comproprietario in una vicenda immobiliare a Sciacca riguardante persone di dubbia fama. All'epoca Diliberto, ministro, diede risposte equivoche, e noi vorremmo ancora sapere con chi ha avuto affari immobiliari il dottor Scarpinato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
