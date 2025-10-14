“Mi hanno rovinato la vita”: lo sfogo di Mario Venditti davanti al Riesame di Brescia. «Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori dello stipendio». Sono le parole pronunciate da Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, davanti al tribunale del Riesame di Brescia durante l’udienza sul decreto di perquisizione e sequestro dei suoi dispositivi, avvenuto lo scorso 26 settembre. Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari in relazione al fascicolo del 2017 sul delitto di Garlasco e su Andrea Sempio, amico d’infanzia di Marco Poggi, fratello di Chiara. Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Pagliuca si è riservato di decidere entro 72 ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Garlasco, Venditti si difende: ‘Mi hanno rovinato, mai preso un euro’, Sempio revoca mandato a Lovati