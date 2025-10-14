Caso Garlasco perché Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

La decisione dell’indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi sembrava quasi inevitabile, dopo settimane di apparizioni televisive e dichiarazioni sopra le righe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Caso Garlasco, perché Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso #Garlasco Andrea Sempio revoca il mandato al suo legale, Massimo Lovati. A Brescia, intanto, si è conclusa l'udienza davanti al Riesame per l'ex procuratore di Pavia, Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. La diretta dal Tribunale di Elena Sc - X Vai su X

IN UN EVENTO IMPERDIBILE il caso più controverso della CRONACA NERA italiana approda a NeRoma. Tre ospiti eccezionali raccontano il CASO GARLASCO nel primo evento dedicato al TRUE CRIME del festival della capitale. ALBINA PERRI, direttore di - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, a che punto sono le indagini e tutti i protagonisti del delitto che non smette di cambiare volto - Dalla nuova indagine sull’ex pm alle accuse incrociate di avvocati e consulenti: il caso Garlasco si riaccende, tra dubbi e domande. Lo riporta panorama.it

Caso Garlasco, al via l’udienza del riesame: Venditti farà dichiarazioni spontanee - Oggi l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito nel 2007 l'archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco, le intercettazioni mai trascritte e il nuovo consulente di Sempio: «È il caso più importante d’Italia» - Intanto la difesa si affida ad Armando Palmegiani, ex commissario capo che ha visto i luoghi più oscuri della cr ... Scrive panorama.it