Caso Garlasco perché Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

Vanityfair.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione dell’indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi sembrava quasi inevitabile, dopo settimane di apparizioni televisive e dichiarazioni sopra le righe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

caso garlasco perch233 andrea sempio ha revocato il mandato all8217avvocato massimo lovati

© Vanityfair.it - Caso Garlasco, perché Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso garlasco perch233 andreaGarlasco, a che punto sono le indagini e tutti i protagonisti del delitto che non smette di cambiare volto - Dalla nuova indagine sull’ex pm alle accuse incrociate di avvocati e consulenti: il caso Garlasco si riaccende, tra dubbi e domande. Lo riporta panorama.it

caso garlasco perch233 andreaCaso Garlasco, al via l’udienza del riesame: Venditti farà dichiarazioni spontanee - Oggi l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito nel 2007 l'archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

caso garlasco perch233 andreaGarlasco, le intercettazioni mai trascritte e il nuovo consulente di Sempio: «È il caso più importante d’Italia» - Intanto la difesa si affida ad Armando Palmegiani, ex commissario capo che ha visto i luoghi più oscuri della cr ... Scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Perch233 Andrea