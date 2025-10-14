Caso Garlasco lo sfogo dell' ex procuratore Venditti | Ho la vita rovinata La pm | Indiz

AGI - Si svolge a Brescia l 'udienza davanti al tribunale del Riesame  contro la perquisizione e i sequestri dei dispositivi elettronici eseguiti lo scorso 26 settembre nei confronti dell' ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato dalla procura bresciana per  corruzione in atti giudiziari in relazione al fascicolo per omicidio a carico di Andrea Sempio  per il  delitto di Garlasco  aperto a fine 2006 e di cui ha chiesto l'archiviazione nel marzo 2017. Il  magistrato in pensione, assistito dall' avvocato Domenico Aiello, contesta i  gravi indizi  sulla quale il  pm Claudia Moregola, coordinata dal procuratore Francesco, ha emesso il  decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Agi.it

