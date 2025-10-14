Caso Garlasco lo sfogo dell' ex procuratore Venditti | Ho la vita rovinata La pm | Indiz

AGI - Si svolge a Brescia l 'udienza davanti al tribunale del Riesame contro la perquisizione e i sequestri dei dispositivi elettronici eseguiti lo scorso 26 settembre nei confronti dell' ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato dalla procura bresciana per corruzione in atti giudiziari in relazione al fascicolo per omicidio a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco aperto a fine 2006 e di cui ha chiesto l'archiviazione nel marzo 2017. Il magistrato in pensione, assistito dall' avvocato Domenico Aiello, contesta i gravi indizi sulla quale il pm Claudia Moregola, coordinata dal procuratore Francesco, ha emesso il decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Garlasco, lo sfogo dell'ex procuratore Venditti: "Ho la vita rovinata". La pm: "Indiz...

