Caso Garlasco l' ex procuratore Venditti a Brescia | Mai preso un euro

Bresciatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio": così l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti nella dichiarazione spontanea resa durante l’udienza (a porte chiuse) di martedì 14 ottobre davanti al tribunale del Riesame di Brescia.Venditti, che nel 2017 aveva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

