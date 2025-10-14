Caso Garlasco l' ex procuratore Venditti a Brescia | Mai preso un euro
"Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro al di fuori del mio stipendio": così l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti nella dichiarazione spontanea resa durante l’udienza (a porte chiuse) di martedì 14 ottobre davanti al tribunale del Riesame di Brescia.Venditti, che nel 2017 aveva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Caso Garlasco, Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/caso_garlasco_sempio_revoca_incarico_avvocato_lovati-424912038/?ref=twhl… - X Vai su X
Caso Garlasco, il legale di Venditti: 'L'indagine su Sempio sia trasferita a Brescia'. Martedì il Riesame contro i sequestri nei confronti dell'ex magistrato. 'Hanno distrutto un uomo' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, lo sfogo dell'ex procuratore Venditti: "Ho la vita rovinata". La pm: "Indiz... - Si svolge a Brescia l'udienza davanti al tribunale del Riesame contro la perquisizione e i sequestri dei dispositivi elettronici eseguiti lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex procuratore ... Come scrive msn.com
Garlasco, ex procuratore Venditti: «La mia vita rovinata, non ho mai preso un euro» - Lo ha detto Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti ... Scrive msn.com
Caso Garlasco, un altro ex pm di Pavia indagato a Brescia per corruzione: è Paolo Mazza - Presunto scambio di favori con la società di intercettazioni impiegata anche per le indagini sul delitto di Chiara Poggi ... Secondo tg.la7.it