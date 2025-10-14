Caso Garlasco Giletti sbotta in diretta con Lovati | cos’è successo

– Torna a far discutere il caso di Garlasco, con un nuovo capitolo che vede protagonista Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, l’amico di famiglia di Chiara Poggi oggi indagato per concorso in omicidio. Al centro della bufera, ancora una volta, c’è l’intervista rilasciata da Lovati a Fabrizio Corona nel format Falsissimo, che secondo il legale sarebbe stata “un inganno montato ad arte”. . Le dichiarazioni dell’avvocato, in cui si fa riferimento all’ex procuratore Mario Venditti e a presunte ingerenze nel caso di Garlasco, sono finite al centro di una polemica che non accenna a spegnersi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Garlasco, Giletti sbotta in diretta con Lovati: cos’è successo

Altre letture consigliate

Caso Garlasco, l’ex procuratore Venditti a Brescia per il Riesame contro sequestri e perquisizioni https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/garlasco_riesame_venditti_brescia-424911582/?ref=twhl… - X Vai su X

Caso Garlasco, il legale di Venditti: 'L'indagine su Sempio sia trasferita a Brescia'. Martedì il Riesame contro i sequestri nei confronti dell'ex magistrato. 'Hanno distrutto un uomo' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Giletti torna sul caso Garlasco dopo le dichiarazioni di Massimo Lovati a Fabrizio Corona: ecco cosa è successo - Massimo Giletti torna questa sera su Rai 3 con una nuova puntata del suo programma, che metterà al centro uno dei casi più discussi della cronaca italiana: il delitto di Garlasco. corrieredellumbria.it scrive

Garlasco, Fabrizio Corona smentisce Lovati: "Tutte bugie, è uno che corrompe". E Giletti tuona: "Quindi buttiamo in caciara?" - Le versioni e le opinioni di Fabrizio Corona e l'avvocato Massimo Lovati a confronto: cosa è successo nel blocco sul delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose ... Scrive libero.it

Delitto di Garlasco: scontro di fuoco tra Giletti e De Rensis in tv, ecco perché - Il giallo del delitto di Garlasco e il diverbio in televisione tra Massimo Giletti e l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. Da newsmondo.it