Caso Garlasco e inchiesta Clean l’ex pm Venditti al Riesame | Ho la vita rovinata non ho preso un euro fuori dal mio stipendio
« Ho la vita rovinata, non ho preso un euro fuori dal mio stipendio ». Così Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia e oggi indagato per corruzione in atti giudiziari, si è difeso davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, nell’udienza di questa mattina a Brescia. L’ex magistrato è al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia, che indaga su una presunta tangente versata nel 2017 dai genitori di Andrea Sempio — non indagati — in cambio dell’ archiviazione del fascicolo a carico del figlio, allora sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi. A far scattare l’indagine è stato un pizzino trovato il 14 maggio scorso durante una perquisizione in casa dei Sempio: su di esso era scritto “ 20. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
