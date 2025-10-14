Caso Garlasco Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati

Periodicodaily.com | 14 ott 2025

(Adnkronos) – Massimo Lovati non è più il difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Una decisione che arriva dopo le plurime dichiarazioni sopra le righe rese dall’avvocato nelle scorse settimane in tv, in varie trasmissioni e talk show. Da quanto si apprende Sempio comunicherà il nome de nuovo legale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

