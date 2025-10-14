Caso Cecchettin Turetta rinuncia all’appello | Sono pentito accetto l’ergastolo

I legali del 24enne reo confesso avevano impugnato la condanna in primo grado. Ora la lettera del giovane: non cerco sconti di pena.

