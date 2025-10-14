Caso Asia Valente | l’Antitrust grazia l’influencer e chiude l’indagine senza sanzioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna multa per l’influencer del Grande Fratello e per Instagram. Si è conclusa senza sanzioni l’indagine dell’ Antitrust avviata nel 2023 contro Asia Valente, modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. L’istruttoria, condotta dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), aveva coinvolto anche Media Platform, società proprietaria di Instagram, per presunte violazioni legate alla pubblicità ingannevole. Le accuse: post sponsorizzati non dichiarati e follower falsi. Le contestazioni riguardavano la mancata trasparenza nei contenuti pubblicati sui social: secondo l’Antitrust, Valente promuoveva ristoranti, hotel, Spa e strutture turistiche con cui aveva rapporti commerciali senza specificare la natura pubblicitaria dei post. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caso Asia Valente: l’Antitrust grazia l’influencer e chiude l’indagine senza sanzioni

