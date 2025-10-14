Caso Almasri la Corte europea dei diritti dell’uomo indaga sull’Italia

Repubblica.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cedu ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato da un migrante vittima di tortura durante la sua detenzione illegale in Libia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

caso almasri la corte europea dei diritti dell8217uomo indaga sull8217italia

© Repubblica.it - Caso Almasri, la Corte europea dei diritti dell’uomo indaga sull’Italia

