Casinò in Italia cresce la passione per l’azzardo

Il mondo dei casinò tradizionali è ricco di un fascino d’altri tempi. Immortalato sul grande schermo da decine di pellicole, spesso circondato da un’aura di mistero, senza mai perdere la sua patina di glamour, l’ambiente delle sale da giochi tradizionali, pur lasciando spazio alle innovazioni, mantiene la sua aria sofisticata, legata ad arredi eleganti e regole sul dress code. Un mondo senza dubbio fuori dall’ordinario, in cui anche solo per curiosità vale la pena entrare almeno una volta. Posizionati tutti nelle regioni del nord, in zone di confine o anche oltre, scopriamo quali sono i casinò in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

