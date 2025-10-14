Casette natalizie destinate alle associazioni di volontariato adesioni entro il 31 ottobre
È online, sul sito www.comune.piacenza.it, l'avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio, per la manifestazione di interesse a utilizzare le cinque casette in legno che saranno allestite contestualmente al villaggio di Natale in piazza Cavalli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
