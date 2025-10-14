casa per anziani chiusa per carenze igienico sanitarie

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri hanno ispezionato e chiuso per irregolarità igienico-sanitarie una struttura per anziani di Maddaloni (Caserta) che ospitava cinque persone, che sono state riaffidate ai familiari o ad altre strutture. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Maddaloni e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Caserta; nel corso dell’ispezione della struttura sono emerse gravi irregolarità nella gestione della cucina e della documentazione obbligatoria. Alla rappresentante legale della casa per anziani sono state contestate diverse violazioni amministrative, tra cui quella relativa agli obblighi di tracciabilità degli alimenti, la mancata compilazione del sistema di monitoraggio dei rischi previsto dal manuale Haccp, l’assenza di autorizzazione per la preparazione e la somministrazione dei pasti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

