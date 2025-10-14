Casa in Fiamme | al via le riprese del nuovo film di Giuseppe G Stasi e Giancarlo Fontana

Sono partite le riprese del film LA CASA IN FIAMME, per la regia di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana ( Metti la nonna in Freezer, Bentornato Presidente, The Bad Guy ). I protagonisti del film, scritto da Renato Sannio e Giuseppe G. Stasi, sono Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò, Anita Caprioli, Arianna Di Claudio e con Francesco Di Leva. Prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, da Ariens Damsi per Eliofilm, e da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm, che lo distribuirà al cinema in Italia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Casa in fiamme” racconta un drammatico incendio in una famiglia segnata da tensioni e segreti. Mentre la casa brucia, emergono verità nascoste e conflitti che costringono i protagonisti a confrontarsi con il passato. Un film carico di suspense emotiva, che - facebook.com Vai su Facebook

La casa in fiamme, primo ciak e prima foto del film con Buy e Bentivoglio - Stasi e Giancarlo Fontana (Metti la nonna in Freezer, ... Secondo ciakmagazine.it

La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita Buy - Stasi e Giancarlo Fontana hanno iniziato le riprese del loro nuovo film, La casa in fiamme, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli, Antonio Bannò e Francesco Di Lev ... Da comingsoon.it

Ciak per di La Casa in Fiamme, con Margherita Buy e Bentivoglio - Sono iniziate le riprese di 'La casa in fiamme' con la regia di Giuseppe G. Riporta ansa.it