Carta del docente | arriva il sì per i precari e si potranno acquistare anche biglietti per i trasporti

Approvato emendamento a DL esami di stato riguardanti Carta del Docente. Un’ampia fetta di insegnanti rimasta finora esclusa potrà accedere. La misura, inizialmente riservata ai soli docenti di ruolo, viene estesa anche ai supplenti annuali con incarico fino al 30 giugno e al personale educativo. Si tratta di circa 200mila lavoratori della scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

