Carta a sorpresa

Opere d’arte, oggetti da collezione, farmaci, ricambi per auto. Classici obiettivi degli specialisti dei furti su commissione. All’elenco, ora, vanno aggiunte le carte Pokemon, come mostra il colpo andato a segno in un’edicola di Brescia, per il ragguardevole bottino di 4.000 euro. Una notizia che suggerirà a molti genitori di mettere in cassaforte gli albi di figurine delle immaginarie creature collezionate dai figlioli, oltre agli ori delle nonne e al contante per le emergenze. Chi più ha ragione di lamentarsi è la titolare della rivendita presa di mira, con tanto di vetrina sfondata. La quale, a buon diritto, reclama l’installazione di telecamere nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carta a sorpresa

Approfondisci con queste news

Teze Juventus: la carta a sorpresa, gli agenti in comune con Zhegrova L’asso nella manica che potrebbe sbloccare la trattativa è rappresentato dagli agenti del giocatore. A curare gli interessi di Jordan Teze, infatti, sono Hasan Cetinkaya e Ali Dursun, gli stes Vai su Facebook

Sorpresi con la carta bancomat rubata e la spesa ancora tra le mani: due arresti - La rapidità dei Carabinieri di Alessandria Cristo ha permesso di arrestare in flagranza due persone, un 34enne e un 29enne, che, dopo aver ... Scrive radiogold.it

Rieti, trova una carta prepagata e la usa per fare acquisti: denunciata dai carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Rieti hanno denunciato in stato di libertà una cittadina straniera di 51 anni, ritenuta responsabile del reato di indebito utilizzo di carta ... Secondo msn.com

Fazzoletti di carta e veline, la classifica di Altroconsumo: quali sono i migliori (a sorpresa) e i più green. Top e flop - Fazzoletti e veline non si escludono, ma si completano: i primi, confezionati in pacchetti tascabili, sono ideali per l’uso fuori casa; le seconde, più ingombranti, trovano posto su scrivanie e in ... Da leggo.it