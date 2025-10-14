Carrarese Rete a maglie strette per il Delfino Attenzione alla voglia di riscatto del Pescara

C’è il Pescara dopo la sosta per la Carrarese. Gli apuani sabato pomeriggio saranno chiamati ad una delle sei trasferte più lunghe del campionato. In Abruzzo li attenderà una squadra vogliosa di riscatto dopo il pesante 4 a 1 patito con la Sampdoria. Il Delfino è terzultimo in classifica con 5 punti conquistati, la metà di quelli fatti dalla Carrarese, ed indossa la maglia nera del campionato a livello di gol subiti (14). Il tecnico Vincenzo Vivarini dovrà fare a meno contro i marmiferi di due dei suoi uomini migliori. Mancherà in difesa il capitano Brosco, espulso nel finale di gara a Genova, ed al suo posto al centro della retroguardia dovrebbe giocare Capellini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

